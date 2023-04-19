加拿大公务员工会组织宣布在全国范围发动罢工

由于未能与加拿大联邦政府在设定的最后时限前达成协议，加拿大公共服务联盟星期二（4月18日）晚间宣布，星期三（19日）零时起将在全国发动大规模罢工。

公共服务联盟是加拿大最大的联邦公务员工会组织，会员近23万人。这一组织代表逾12万名财政部门雇员以及约3万5000名税务部门雇员与政府展开谈判，主要诉求是在通胀高企的背景下提升薪资涨幅，以及提供更好的工作条件和附有包容性的工作场所等。

工会方面预计，整个联邦公共服务部门近三分之一的员工将参加罢工。这将导致诸多公共服务放缓或停止。例如：报税、就业保险、移民和护照申请等工作停摆，港口等供应链及国际贸易中断，边境通关放缓等。

目前正处加拿大民众的年度报税季，大规模罢工势必影响报税工作。

工会方面与加政府原有的集体协议已于2021年到期，但新协议谈判持续近两年来仍无果。

加拿大公共服务联盟主席艾尔沃德在一份公告中称，工会方面已竭尽所能希望达成公平协议，但目前实现目标的唯一途径是采取罢工行动。他同时说，工会方面仍将留在谈判桌前，等待政府的公平报价。

加政府近日已公告，这次公务员罢工将令涉及23个部门和机构的工作受到影响。在工会宣布罢工后，加拿大官方说，管理人员已向担任一些基本服务岗位的员工发出书面通知，告诉他们在罢工情况下的角色和责任。按照加拿大相关法规，政府部门中一些特定的基本服务岗位不得参加罢工。