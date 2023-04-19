微软人工智能有望取代谷歌？

在过去二十年里，全球互联网搜索之王无疑是谷歌（Google），以至好些人已经忘了曾经用过雅虎搜索资料。而软件巨头微软（Microsoft）的搜索引擎Bing，在整个互联网搜索世界里也只是扮演着很小的角色。但是在推出由人工智能驱动的聊天机器人（chatbot）搜索引擎之后，搜索之王的头衔争夺战似乎即将引爆。

《纽约时报》最近报道，微软的Bing有可能会取代Alphabet的谷歌，成为三星集团（Samsung）旗下电子设备的默认搜索引擎。

该报告称，全球领先的智能手机制造商三星电子（Samsung Electronics）正在考虑进行转型。如果这个消息属实，这将使​​谷歌的年收入面临约30亿美元（约40 亿新元）的风险。

根据国际数据公司（International Data Corporation，简称IDC）的数据，三星集团在去年总共出货2亿6100万部智能手机。这些手机全部都设有谷歌的安卓（Android）软件。如果这一块给微软的Bing抢过去，Bing在搜索引擎世界里几乎是做了三级跳，谷歌则会挨一击。

不过，市场消息盛传，三星集团和微软的洽商仍在进行中。三星还是有可能继续保留谷歌作为它默认供应商。最近谷歌就以Magi计划为名，为现有产品添加人工智能功能。该项工程总共有160多名员工参与。谷歌也推出了聊天机器人搜索助手Bard，这一系列动作就是要确保自己不会在这场争夺战失势。

谷歌以Magi计划为名，为现有产品添加人工智能功能，确保自己不会在这场争夺战失势。（法新社）

目前规模仍小的Bing，它是否真的能够“升级”，从主导者手中夺走部分搜索市场，真正为微软带来财务上的优势呢？

谷歌第四季营业额 占微软总营业额超过八成

根据微软2023财年第二季度（截至12月31日的季度）的财报，微软从搜索和新闻广告业务赚取的营业额占比并不大。在微软的527亿5000万美元营业额当中，这部分业务只带进32亿2000万美元。

相比之下，谷歌母公司Alphabet的谷歌搜索和相关部门第四季则为整个集团带进426亿美元的营业额。这个庞大的数目甚至是微软总营业额的超过80％。

从较悲观的角度去看，微软面对的竞争对手太庞大了。但是从积极的角度去理解的话，微软未来的发展机会大得不可忽视。

微软正计划利用OpenAI的技术，重新改造它的Bing搜索引擎。微软还称，这个技术甚至比现在流行的ChatGPT更强大，也更准确。它的准确性至关重要，因为当Alphabet试图通过它的人工智能聊天机器人Bard来应对来自ChatGPT的威胁时，Bard的回答仍是有错误的。

全球搜索引擎市场 2030年达2348亿美元

根据Acumen Research and Consulting，全球搜索引擎市场会在2030年达到2348亿美元的规模，换言之，从2022年到2030年的复合年增长率是17.6％。因此，升级后的Bing即使只是捕捉到微小的市场，它的收益也能提振微软财务状况。

因此，决定大力发展Bing后，微软公司的股价算是开年来的大赢家。到目前为止它的涨幅超过20％，表现明显好过大盘。当然，整个宏观经济背景改善，以及该公司出色的第四季度业绩是带动这股势头不可或缺的因素。

但是，这股势头的更大动力应该是来自全球对ChatGPT的兴趣。幸亏微软在2019年对“OpenAI”研究实验室小组做出投资，然后又在今年1月宣布增资100亿美元的新股份巩固这个合作关系，算是奠定了起步的基础。

到目前为止，不能确定Bing会否是明日之秀，后续发展显然会引起市场与用户的极大关注。至于谷歌是否会像当年曾经一度意气风发的雅虎那样，最后在激烈竞争下退为二线搜索引擎，则是许多人关注的事。毕竟，信息科技领域瞬息万变，赢家前进，输家不进则退、然后退无可退，是避不了的结局。