美国歌手收2000万美元 安排刘特佐与奥巴马合照

美国饶舌歌手米杰尔告诉法庭，遭多国通缉的富商刘特佐2012年给他2000万美元（约2670万新元），以获得与时任美国总统奥巴马合照的机会。

50岁的米杰尔在1990年代活跃于歌坛。他被控通过“幽灵捐献者”把刘特佐的钱捐作奥巴马的竞选资金。他也被控非法游说特朗普政府撤回对刘特佐挪用一马公司（1MDB）资金的调查。

在审讯的首三周，检控官指控米杰尔从刘特佐支付的2000万美元扣下1800万美元，然后安排刘特佐接近奥巴马。米杰尔也被指在特朗普政府时期收取7000万美元，游说政府撤回对刘特佐的调查。刘特佐目前在逃，相信藏匿在中国。

米杰尔星期二（4月18日）在华盛顿出庭应讯时说，刘特佐聘请他为“名流代理人”，并要求能与奥巴马合照。米杰尔指出，他亲见刘特佐生活奢华，围绕身边的都是名人和名模，经常出入夜店，还有源源不绝的现金。

他形容刘特佐是“愿意以各种方式花钱做任何事情的有钱人”，包括不惜一切只求与奥巴马合照。“一开始我只要求100万美元，然后设法安排他获得（与奥巴马）合照的机会。”

米杰尔说，刘特佐过后在九个月内给了他2000万美元，最终得以白宫的圣诞派对与奥巴马合照。米杰尔强调，他从未代表刘特佐捐款，也不认为政治捐献是非法的。

在交叉盘问时，米杰尔承认用刘特佐的钱给了他的朋友，作为政治献金捐给奥巴马。他2012年7月在迈阿密为奥巴马举办一场募款活动，入场费每人4万美元。

但他无法说服奥巴马的竞选团队让刘特佐出席，当时刘特佐“太招摇了”。刘特佐曾经为名媛帕丽斯希尔顿大办奢华派对而大出风头，奥巴马团队因此认为刘特佐不宜出席。

米杰尔说，刘特佐也无法出席第二场募款活动，尽管那时候刘特佐的父亲在那场活动中可以坐在奥巴马身边。米杰尔否认自己是中国特务，也表明自己不知道游说特朗普政府撤回对刘特佐的调查，必须按外国代理人登记法令进行登记。