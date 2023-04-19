韩国表明或向乌克兰提供军援

韩国总统尹锡悦说，如果乌克兰遭受大规模平民攻击，韩国可能会将对乌克兰的支持扩大到人道主义和经济援助之外。这表明尹锡悦反对向乌克兰提供武器的立场首次产生变化。

下周将对美国进行国事访问的尹锡悦接受路透社采访时说，韩国政府一直在探讨如何防卫和重建乌克兰，就像韩国在1950年至1953年朝鲜战争期间接受国际援助一样。

这是韩国首次表明愿意向乌克兰提供武器；首尔一年多来一直排除向乌克兰提供致命武器的可能。作为美国的重要盟友和火炮弹药的主要生产国，尽管面对西方国家在武器供应方面越来越大的压力，韩国一直试图避免与俄罗斯对立。其中原因包括韩国一些公司在俄罗斯运营，而且莫斯科对朝鲜具影响力。

尹锡悦说：“我相信，根据国际法和国内法，为防卫和恢复一个被非法入侵的国家而提供的支持程度不会有限制。然而，考虑到我们与参战各方的关系以及战场上的事态发展，我们将采取最适当的措施。”

尹锡悦定于下周访问华盛顿，与美国总统拜登举行峰会，纪念两国结盟70周年。在峰会期间，尹锡悦说，他希望盟国在改善对朝鲜威胁的反应方面能取得“具体成果”。他说，首尔本身将加强监视、侦察和情报分析能力，并发展 “超高性能、高功率武器”，以抵御朝鲜的威胁。

尹锡悦说：“如果韩国和朝鲜之间爆发核战争，这可能不仅仅是双方之间的问题，而是整个东北亚可能会化为灰烬。这必须被阻止。”

当被问及盟国是否会设想一个涉及日本的亚洲版北约核计划小组时，尹锡悦说，他们正专注于加强信息共享、联合应急计划和计划的联合执行的双边措施。他说，他对和平谈判持开放态度，但反对出于国内政治利益而与朝鲜领导人金正恩举行任何“突然”的峰会，以向选民“炫耀”。他批评韩国前几届政府在不知情的情况下突然宣布进行朝韩会谈，他说，这对建立信任没有什么作用。

针对关于台湾的紧张局势，尹锡悦说，这些紧张局势的发生是因为试图用武力改变现状，”我们和国际社会一起绝对反对这样的改变“。