热浪持续 印度数百万人面临中暑风险

炎炎高温正在“炙烤”印度各地，人民加大空调使用后推高停电风险，数百万人面临中暑和热衰竭风险。

彭博社报道，印度北方邦普拉亚格拉吉市（Prayagraj）和东部奥迪沙邦贾尔苏古达（Jharsuguda）迎来44摄氏度的最高气温，其余地区的温度也比正常温度高出5摄氏度左右。

印度气象局称，在星期三（4月19日），西孟加拉邦（West Bengal）、比哈尔邦（Bihar）、贾坎德邦（Jharkhand ）和安得拉邦（Andhra Pradesh）等地区可能会出现热浪，但这股热浪将在本周晚些时候出现缓解。

除了印度外，泰国、孟加拉的气温也在持续飙升，而中国云南则出现干旱问题。

由于印度有14亿人口从事户外相关工作，但当局却没有出台相应的保护措施协助预防酷暑，导致每年夏季都会出现街头摊贩、建筑工人、人力车夫因高温死亡的案例。

《印度时报》报道，在上星期天（4月16日），至少有11人在参加马哈拉施特拉邦政府主办的活动后因脱水而死亡。当时除了天气酷热，湿度还很高，有20人住院，300人感到不适。

印度气象局建议民众避免暴露在高温下，穿轻便、宽松和棉质的衣服，并遮住头部；东部西孟加拉邦则要求所有教育机构听课一周，其他省份的学校则缩短学生的上课时间。