周三美市盘前下跌 重点谈高盛集团季度业绩令人失望

星期三（4月19日）重点：

英国刚发布的3月份通货膨涨数据比预期高，导致投资者再次担心利率可能继续调高，连带影响到美国华尔街股市主要股指期货在星期三（4月19日）下跌，债券收益率则上升。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌20.40点或0.49％，报4134.50点；纳斯达克100指数期货退低92.10点或0.70％，报12999.70点；道琼斯指数期货则下跌129.30点，报33847.30点。

一些大型科技股的强劲走势，抵消了药剂公司强生和金融公司高盛集团令人失望的季度报告带来的压力。标准与普尔500指数隔夜（星期二）因此小幅偏高。

标准与普尔500指数隔夜微起3.55点，闭市报4154.87点。重量级的道琼斯指数微跌10.55点，闭市报33976.63点。以科技股为主的纳斯达克100指数则小幅上升0.03％或4.08点，以13091.79点收市。

美国股市隔夜的交易继续淡静，交易所的总成交量是98亿股，比过去20天的107亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

电动车巨头特斯拉（Tesla）将会在今晚股市收盘后公布第一季财报。最近特斯拉降价，带动交付量上升至创纪录水平。投资者现在希望能够从这次的财报中，看看它是如何权衡毛利率。特斯拉股价在今晚盘前下跌3.76美元，截稿时报180.55美元。

流媒体视频市场领导者网飞（Netflix）隔夜盘后发布了令人失望的今年第二季业绩预测，导致网飞股价在今晚盘前下跌6.14美元，截稿时报327.56美元。虽然网飞截至3月底的第一季净新增订户增加175万户，但是仍比市场分析师平均预测的少了约50万户。

星期三下文我们来看看高盛集团（Goldman Sachs）的最新季度业绩。今晚盘前该股下跌2.72美元，截稿时报331.19美元。

盘前活跃股按序：特斯拉、Plug Power Inc、第一共和银行（First Republic Bank）、美国银行（Bank of America）和苹果（Apple）。截稿时，这五只活跃股的股价跌多起少。

高盛集团今年第一季度出售旗下线上零售银行业务，即Marcus的部分贷款组合，蒙受约4亿7000万美元的亏损。（路透社）

高盛集团（Goldman Sachs）（纽约证券交易所代码：GS）

高盛集团隔夜公布的第一季业绩整体表现令投资者失望，股价也因此下跌了1.70％。除了因卖出旗下的线上零售贷款平台Marcus的部分贷款组合而蒙受4亿7000万美元的损失之外，高盛集团也无法吸收到因硅谷银行和标志银行倒闭所流出的资金。

根据高盛集团截至今年3月底的第一季度业绩报告，因为债券交易以及资产和财富管理业务疲弱，该集团的季度营业额同比下降5％至122亿2000万美元，盈利则同比下降18％至32亿3000万美元，即每股盈利8.79美元。

相比Refinitiv之前收集到分析师平均预测的营业额127亿9000万美元，每股盈利8.10美元；它的营业额是不达标，不过每股盈利还算是及格。但因为上星期摩根大通和花旗集团发布的第一季度业绩都超出预期，固定收益项目的业绩也比预期出色，难免让投资者对高盛集团业绩失望。

在本财报季节里，像摩根大通和美国银行在内的大型银行，它们的业绩表现都比规模较小的同行来得好，因为在硅谷银行等倒闭后，大量的存款都从中小型银行涌入较稳当的大型银行。可是零售银行业务较少的高盛集团却无法从中获益。

高盛集团的零售银行业务不但小，而且还在不断缩小。该集团之前就计划把业务重心放在交易和投资银行业务上。正因如此，高盛集团也出售旗下线上零售银行业务，即Marcus的部分贷款组合，蒙受约4亿7000万美元的亏损。

另一方面，在进入本季度之际，经过了3月份的硅谷银行和标志银行相继倒闭事件，以及全球投资银行瑞士信贷被迫与长期竞争对手瑞银合并后，整个华尔街的大环境似乎还仍蒙上一层阴影。因此对于整体交易气氛是否会改善，许多分析师都不敢断言。高盛集团的投资交易和投资银行业务也因此令投资者担心。

根据业绩报告，高盛集团的固定收益项目的交易盈利同比下降了17％至39亿3000万美元，比StreetAccount搜集到的分析师平均预测少了2亿3000万美元。该集团把这收入下降归咎于货币和商品交易活动减少。高盛集团的股票交易收入也下滑7％至30亿2000万美元，只是略比分析师预测的29亿美元稍微高一点。

虽然如此，在Tipranks的13名分析师中，还是有11名给予该股“买进”评级，两名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是408.92美元。