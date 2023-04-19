英国警告中国不要在英境内恐吓外国公民

针对中国涉嫌在其他国家设立“秘密警察站”一事，英国政府星期三（4月19日）表明，中国或其他国家在英境内对外国公民作出的任何恐吓都是不可接受的，指当局也在调查此事。

路透社报道，英国警务部长菲尔普（Chris Philp）说，政府知道中国在世界各地设有约100个“秘密警察站”。

菲尔普补充说：“这个政府（中国）非常重视干涉这里的外国人，（进行）跨国恐吓。这是完全不可接受的，我们将采取一切必要措施阻止它发生。”

中国驻英国大使馆尚未对此置评。

《泰晤士报》星期二（18日）报道称，一名与中国秘密警察局有关的中国商人，为英国执政的保守党组织了筹款晚宴。但当地保守党协会表明，它已在2022年向安全部门报告了此事，指该男子已不再是协会成员。

菲尔普拒绝对这一事件置评，只说当局正在调查。他说：“所有政党都须对敌对国家的代表保持警惕，警惕他们试图渗透或影响我们活动的危险。”

美国政府本周向42名涉嫌进行“跨国镇压”的中国人提出刑事指控，其中40人是中国公安部警察，两人是国家互联网信息办公室官员；美国联邦调查局（FBI）随后在纽约逮捕了两名华裔居民，指他们在曼哈顿唐人街运作一个中国“秘密警察站”，协助中国政府追踪和骚扰在美国的中国异议分子。

对于中国被指在纽约设立“秘密警察站”，中国外交部发言人汪文斌星期二（18日）在例行记者会上说，中国奉行不干涉他国的政策，美方所谓的这些警察站并不存在。