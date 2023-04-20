6700万名儿童在冠病疫情期间错过接种儿童疫苗

联合国儿童基金会（UNICEF）最新发布的报告指出，在2019年至2021年期间，全球约6700万名儿童因冠病疫情而错过了接种部分或全部常规儿童疫苗。

报告还说，世界各地的人们对于常规儿童疫苗的重要性失去了信心。上述同一时期，在接受民调的55个国家中，就有52个国家的公众对儿童接种疫苗的观感有所下降。

例如，在巴布亚新几内亚和韩国等国家，认为“接种疫苗对儿童很重要”的人下降了44%；在加纳、塞内加尔和日本则下降了逾三分之一，美国也跌了13.6%。不过，印度、中国和墨西哥的信心指数大致保持不变或有所上升。

UNICEF说，这些数据是一个“令人担忧的警告信号”，因为它表明在错误信息、对政府信任度和政治两极化的情况下，人们对接种疫苗的犹豫程度上升了。

在冠病疫情期间，共有约6700万名儿童错过了一种或多种儿童疫苗，尽管越来越多疾病爆发，追赶疫苗接种进度的努力仍停滞不前。

UNICEF执行主任拉瑟尔在一份声明中说：“我们不能允许人们对常规疫苗接种的信心成为疫情的另一个受害者……否则，下一波死亡可能是更多患有麻疹、白喉或其他可预防疾病的儿童。”

报告也强调说，对接种疫苗的信心能够轻易转变，因此这项结果不一定意味着一个长期趋势。