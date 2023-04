奥斯卡影后杨紫琼星期四(4月20日)上午带著“小金人”前往布城首相署会见马来西亚首相安华,二人相谈甚欢。安华星期四在脸书与Instagram等社交媒体发布视频与照片,分享二人会面过程。

从视频可见,杨紫琼带来的“小金人”就摆在两人座位中间。安华感谢杨紫琼为马国带回这项荣誉,并拿起小金人细细端详。安华接着也与杨紫琼一同端著“小金人”合照。

杨紫琼凭著《天马行空》(Everything Everywhere All At Once)夺得第95届奥斯卡最佳女主角奖,成为首位华族奥斯卡影后。

她4月12日带著小金人返回马国,并于星期二(18日)在吉隆坡武吉免登柏威年广场出席粉丝见面会,与支持者分享喜悦。