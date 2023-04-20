依斯迈：六州选举将验证巫统基层与民行党合作接受度

向来反对巫统与民主行动党合作的马来西亚前首相依斯迈沙比里说，接下来几个月内将举行的六州选举，将是验证巫统基层是否接受与民行党及希盟合作的指标。

依斯迈向来与巫统主席阿末扎希的当权派不和，他之前指首相安华联合政府各成员党一起组织政府是“强迫婚姻”。

依斯迈星期三（4月19日）告诉媒体，巫统与民行党过去曾长期敌对，因此巫统与民行党在去年第15届全国大选后的一周宣布合作，其实有必要通过州选举评估基层的反应。

他说：“就我们的研究，我们（巫统）和民行党过去没有任何（合作）关系。巫统和民行党的斗争方向不同……就好比一个向左，一个向右，然后在大选一周后我们共同组建政府。这当然是出乎意料的，我们直到今天都并未探讨（基层的）接受度，但州选举可能给出一种迹象。”

他说，巫统此前与伊斯兰党通过“全民和谐联盟”的方式合作，这种合作方式更能持久，并且两党从高层至基层都有联合委员会。“我们和伊党合作时，两党之间有委员会，斋戒月可以一起办开斋节活动……这（与希盟合作）不一样。”

至于霹雳州副主席阿都阿兹巴克里声称，马来人更支持国盟而非巫统的言论，依斯迈说：“看看选举结果吧，我们不知道，这可能是他的猜测。巫统不会坐以待毙，我们会继续努力确保胜利，我们有新的领导层和计划，这只是阿都阿兹的猜测。”