周四美市盘前下跌 重点谈特斯拉继续降价 季度业绩无惊喜

星期四（4月20日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期四（4月20日）下跌。在7时截稿，标准与普尔500指数期货退低26.40点或0.64％，报4128.10点；纳斯达克100指数期货下跌117.50点或0.90％，报12971.20点；道琼斯指数期货则下滑140.00点，报33757.00点。

投资者消化了喜忧参半的企业财报，再加上没有新的因素出现，美国股市星期三（19日）只能在狭小的幅度间波动，走势欠缺方向。

标准与普尔500指数隔夜微跌0.35点，闭市报4154.52点。重量级的道琼斯指数跌79.62点，闭市报33897.01点。以科技股为主的纳斯达克100指数也微退0.02％或3.08点，以13088.71点收市。

美国股市星期三的交易继续淡静，交易所的总成交量是100亿股，比过去20天的106亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

赌场运营商拉斯维加斯金沙集团（Las Vegas Sands）星期三发布的第一季度博彩营业额达15亿4000万美元，比去年同期的6亿2700万美元还要出色。金沙集团透露，澳门和新加坡的旅游和旅游消费正在强劲复苏，带动该集团股价在星期四晚上盘前上涨4.50％，截稿时报62.03美元。

科技公司International Business Machines（简称，IBM）星期三公布的第一季度营业额，大致符合市场普遍预测，盈利则略高过预测。 不过，因为IBM高管对今年全年业务展望作出相当乐观的预测，带动该股在星期四盘前上涨1.84％，截稿时报128.64美元。

晶片制造巨头台积电今年第一季度盈利超标，但是公司预测第二季度盈利会放缓，因此它的股价在星期四盘前只上升0.49美元或0.56％，截稿时报87.72美元。

星期四下文我们来看看电动车巨头特斯拉（Tesla）最新季度业绩，和它第六度降价促销的情况。星期四盘前，该股下跌12.38美元，截稿时报168.21美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、第一共和银行（First Republic Bank）、苹果（Apple）、英伟达（Nvidia）和福特汽车（Ford Motor）。截稿时，这五只活跃股的股价全部下跌。

马斯克预测，整个经济将经历12个月的“暴风雨天气”，“美联储每次加息，都相当于车子价格上涨”。（路透社）

特斯拉（Tesla）（纳斯达克证券交易所代码：TSLA）

电动车巨头特斯拉星期三盘后公布的第一季度业绩平平，没有惊喜。其中毛利率更是在它接二连三降价促销后，跌破20％至19.3％，导致该股股价也跟着在盘后下跌超过4％。

根据特斯拉截至今年3月底的第一季度业绩报告，它的营业额是233亿3000万美元，每股盈利0.85美元。这个业绩表现比市场分析师平均预测的营业额233亿5000万美元，以及每股盈利0.86美元稍微逊色。

特斯拉的核心业务，也就是电动车业务的营业额在这个季度达到199亿6000美元，比去年同期增长18％。它的能源业务营业额达到15亿3000万美元，同比增长148％。

作为一家零排放的电动车制造商，特斯拉一直都收到美国政府发出的监管信用（Regulatory Credits）。它可以将这些⁮监管信用，出售给那些无法达到政府规定的“零排放汽车销售目标”的传统汽车制造商。这些几乎是“包赚”的，多年来一直是特斯拉毛利率的主要驱动力。但是在今年首三个月里，这些来自监管信用的收入已从去年同期的6亿7900万美元，下降到5亿2100万美元。

另外，在星期三宣布业绩的同时，特斯拉也再次下调了Model 3和Model Y电动车的价格。这也是特斯拉今年在美国第六次降价。在这最新的降价活动中，Model Y SUV的各个类别降价3000美元，其中Model 3 RWD（后轮驱动）款型更是降价2000美元至3万9990美元，首次出现低过4万美元的价格。

根据路透社，特斯拉Model 3的价格单单在今年就下调11％，它的基本款Model Y电动车的价格更是下降20％。

特斯拉首席执行官马斯克在财报线上会议强调，不确定的宏观经济环境可能会影响人们的购车计划。他甚至预测，整个经济将经历12个月的“暴风雨天气”，“美联储每次加息，都相当于车子价格上涨”。

马斯克也说：“我们认为，推动更高的销量和更大的车队是正确的决定，而不是更低的销量和更高的盈利率。”

在Tipranks的31名分析师当中，有18名给予该股“买进”的评级，10名给予“持守”的评级，三名给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价是219.15美元。