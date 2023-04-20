耶伦：美不会就安全问题向中方妥协 美中有责任合作

美国财政部长耶伦说，在美中关系上，安全是最重要的，即使美国需要为此作经济利益权衡，也要确保免受中国威胁。

彭博社报道，耶伦将于星期四（4月20日）在华盛顿约翰斯·霍普金斯大学高级国际关系学院发表讲话。

她在美国财政部提前公布的演讲摘录中强调美国的上述立场，称拜登政府为保护国家安全利益，已准备在经济上付出代价，以及美国不会在安全方面对中国做出妥协。

耶伦的这场讲话概述了与中国打交道的三个重点：美当局将捍卫国家安全利益，并对中国的行为表示关切；寻求健康且公平的经济竞争；致力于参与气候变化和发展中国家债务减免等问题。

耶伦还在讲稿中驳斥中国将超越美国成为世界上最大的经济强国，并导致“国家间冲突“的预测。

她说：“关于美国衰落的声音，已经存在了几十年，但往往被证明是错误的。美国已经多次证明，它有能力适应并重塑，以面对新的挑战。这一次也不会例外。”

耶伦还谈到，美国对中国“扩大对国有企业和国内私企的支持，以主导外国竞争对手”，以及中方盗取知识产权等行为感到不满。

不过，耶伦也强调，拜登政府并非试图采取行动来扼制中国的发展，“这些国家安全行动并不是为了使我们获得竞争性经济优势，或是扼杀中国的经济和科技现代化”。

她重申，中国和美国作为世界上最大的两个经济体，有责任共同合作。“重要的是，无论两国是否有其他分歧，我们都要在全球问题上取得进展。这就是世界上最大的两个经济体所需要的。”

耶伦计划在未来数月内访华，但本次讲话并未提及相关安排。