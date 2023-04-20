泽连斯基：是时候邀请乌克兰加入北约

乌克兰总统泽连斯基说，现在已到了邀请乌克兰加入北约的时候，7月的北约峰会将是一次“历史性”会议。

综合路透社和法新社报道，泽连斯基星期四（4月20日）在基辅会见了到访乌克兰的北约秘书长斯托尔滕贝格，双方共同出席当天的新闻发布会。

他已受斯托尔滕贝格邀请，出席将于今年7月举办的北约峰会。

他在发布会上说：“我很感谢出席（北约）峰会的邀请，但乌克兰收到相应的邀请也很重要。邀请乌克兰加入北约的政治决定，已不存在任何客观障碍。北约国家大多数人和大多数乌克兰人都支持（乌克兰）加入北约，现在是做出决定的时候了。”

斯托尔滕贝格此次到访基辅，是他在俄乌战争爆发后首次对乌克兰进行访问。他强调，乌克兰的未来在北约；乌克兰加入北约，以及对乌克兰的安全保障，将是北约7月峰会的重要议程。

他说：“让我明确一点，乌克兰的正当位置在欧洲－大西洋这个大家庭。乌克兰的正当位置在北约。随着时间的推移，我们的支持将助你实现这一目标。”

斯托尔滕贝格承诺将继续向乌克兰提供支持。截至目前，北约盟国已对数万名乌军士兵进行训练，仅军事方面就已提供了650亿欧元（约950亿新元）的援助。

不过，乌克兰称还需要更多武器支援。泽连斯基说，在接收更多武器上，所有延误都导致乌克兰失去了更多生命。

他星期四向斯托尔滕贝格发出请求，希望后者帮助基辅说服部分不愿向乌克兰提供长射程武器的国家，“我向秘书长提出请求，帮助我们解决一些伙伴在交付某些武器时的不情愿，武器包括即远程、现代航空、火炮、装甲车等”。