世卫促苏丹停火 开放人道主义通道

世卫组织呼吁苏丹政变冲突各方停火，为卫生工作者、病人和救护车打开一条人道主义通道。

路透社报道，世卫组织东地中海区域负责人曼达里（Ahmed Al-Mandhari）星期四（4月20日）在一场线上新闻发布会上说：“我们呼吁冲突各方尽快停火，以实施人道主义救援，让因冲突受困的人寻求庇护。”

曼达里指出，这样的人道主义停火，对平民获得食物、水和药品，以及让伤者寻求医疗护理来说至关重要；同时还应建立人道主义通道，使卫生工作者、病人和救护车能够安全通行。

此前，苏丹准军事组织快速支援部队（RSF）称，同意出于人道主义目的，在当地时间星期二（18日）下午6时（新加坡时间19日凌晨12时）开始停火24小时，但很快又被冲突打破。

世卫组织区域应急主任布伦南（Richard Brennan）说，鉴于严峻的安全形势，现在对苏丹的重伤者进行医疗疏散“不是一个现实的选择”。

他说：“开展那样的行动，根本是不可能的。我们的资源也十分有限。医疗疏散的成本非常高。我们最好在苏丹国内，用有限的资源支持医院和医护人员。”

布伦南还说，世卫组织计划在形势允许的情况下，尽快将更多的医疗设备，包括紧急手术包带入苏丹。

苏丹上星期六（15日）爆发政变冲突，至今已造成超过300人死亡。