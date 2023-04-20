马克龙访法国南部村庄 警方向示威者发射催泪瓦斯

法国总统马克龙星期四（4月20日）对法国南部埃罗省（Herault）一村庄进行访问，在他发表讲话前，数百人试图向学校前进，并高喊“马克龙，辞职！”的口号，警方向现场的示威者发射催泪瓦斯。

法新社报道，马克龙在埃罗省恒河村（Village of Ganges）的一所学校宣布，他希望更好地承认教师的劳动，并向教师提供更好的薪酬。从9月起，教师每月将多获得100欧元至230欧元（约146新元至336新元）的税后收入。

在马克龙发表讲话前，数百人试图向学校前进，并高喊“马克龙，辞职！”的口号，以及对马克龙吹口哨。警方对他们发射了催泪瓦斯。

此外，地方当局禁止携带“便携式音响设备”，一名地方发言人说，这一禁令主要针对扩音器等设备。不过，法国工会CGT说，抗议者还被禁止携带平底锅和笛子进入靠近学校的安全区域。

星期一（17日）晚上，成千上万的法国民众聚集在各地的市政厅外，在马克龙发表全国讲话时，他们敲打平底锅，试图盖过马克龙讲话的声音。

马克龙星期三（19日）对此评论道，敲打平底锅并不会帮助法国前进。

法国最高宪法机构宪法委员会日前批准退休制度改革法案核心内容，将法定退休年龄从62岁提高至64岁。法案在本月15日成为法律。

尽管改革法案已签署实施，国内的反对情绪仍然高涨，罢工抗议行动也在持续进行。抗议者星期四还冲进位于巴黎拉德芳斯（La Defense）商业区的泛欧交易所（Euronext）大堂。

一些铁路工人也在星期四再次罢工，五分之一的区域列车和部分通勤服务被迫取消。