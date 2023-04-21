拜登马克龙通话 白宫重申维护台海和平 法国未提台湾

美国总统拜登和法国总统马克龙通电话，白宫称双方重申维持台湾海峡和平与稳定的重要性，爱丽舍宫没有直接提及台湾。

综合路透社和法新社报道，美国白宫星期四（4月20日）说，拜登和马克龙当天通电话，讨论了马克龙对中国的国事访问。拜登当天也和欧盟委员会主席冯德莱恩通了电话。

白宫说，拜登和马克龙重申了维护台海和平与稳定的重要性。两人也重申，坚定支持面对俄罗斯野蛮侵略的乌克兰。

马克龙结束访华之行后发表了欧盟应维持“战略自主”，避免卷入中美之间的台海争端，引发批评。

另据法国总统府发表的声明，马克龙和拜登在通话中讨论了乌克兰、中国和苏丹等课题。

声明说，马克龙和拜登“同意继续与中国接触的重要性”，以确保北京“在中期内为结束乌克兰冲突”做出贡献。两人重申，决心为乌克兰提供长期支持。

马克龙也向拜登表明，他的目标是看到欧洲国家“重新武装起来，以共同分担跨大西洋安全的责任”。

法国总统府的声明没有直接提到台湾，只是说双方都希望“在印太地区维护国际法，包括航行自由”。

星期四早前，拜登也为中国这一关键议题，与同马克龙一起访问北京的冯德莱恩通电话。

白宫说：“两位领导人讨论了冯德莱恩最近的北京之行，以及他们对维护基于规则的国际秩序、人权和公平贸易做法的共同承诺。”