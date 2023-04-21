美众院通过《反制不可信海外电信法案》

美国众议院以跨党派压倒性多数，通过了一部旨在打击华为和中兴通讯的法案。这两家中国电信公司被美国视为国家安全威胁。

美国之音报道，众议院星期三（4月19日）以410票对八票，通过《反制不可信海外电信法案》。

法案明文指出，“考虑到中华人民共和国与这两家公司的密切关系以及对它们的控制，华为技术有限公司与中兴通讯公司（以及这两家实体的任何子公司或关联公司），不应作为电信设备或服务的供应商。”

法案还写道：“确保全球各国使用可信的电信设备或服务符合美国的经济与国家安全利益。”

这部法案将要求国务院处理使用“不可信”的电信设备与服务的问题，还将要求某些公开上市公司披露对这类设备的使用。

法案要求国务院向国会两院相关委员会报告美国在世界各地的盟友与伙伴，使用“不可信电信设备或服务”的普遍程度，以及剔除和取代这些设备与服务的努力。

法案也要求评估美国驻各国大使馆的电信安全状况，并要求“支持可信电信”，指示国务院选择支持关键的电信基础设施项目，以维护美国的国家安全。

华为和中兴通讯电信设备 不准进入美国电信网络

2021年11月，美国总统拜登签署了国会参众两院通过的《安全设备法》（Secure Equipment Act）。这部得到两党支持的法案指示美国联邦通信委员会（FCC）不得再对已被列入威胁国家安全黑名单的公司进行审议或颁发新的设备执照。法案制定者指出，这是为了堵住漏洞，不让任何华为和中兴等中国政府支持的公司设备进入美国电信网络。

2022年11月，美国FCC禁止批准来自华为和中兴等五家中国公司的新的电信设备，称它们对美国国家安全构成“不可接受的风险”。

北京指责华盛顿“将国家安全概念泛化、将经济问题政治化”，呼吁美国“停止滥用国家力量无理打压中国企业”。

《反制不可信海外电信法案》的发起人、宾夕法尼亚州的民主党众议员怀尔德（Susan Wild）在法案获得众议院通过后说：“我们必须对这些安全隐患进行调查并作出回应。”

怀尔德去年在上届国会推出的同名法案也在众议院获得通过，但是提交参议院外交事务委员会后就没有了进一步的立法行动。

一部议案要成为法律，必须由参众两院通过文字相同的版本，然后交由总统签署成法。