美记者称马来西亚正与中国谈判遣返刘特佐

一直追查一个马来西亚发展有限公司丑闻的美国记者霍普声称，马来西亚正与中国谈判，以把一马案通缉犯刘特佐遣送回国。

“当今大马”报道，曾为《华尔街日报》记者的霍普（Bradley Hope），在Whale Hunting每周通讯中作此表示。Whale Hunting是由他与另一名美国记者莱特（Tom Wright）共同经营。两人一同撰写了畅销书《鲸吞亿万》，揭发一马弊案。

报道引述霍普说，根据多个消息，马来西亚首相安华上月到中国访问后，遣返刘特佐一事开始引起“激烈讨论”。

霍普说：“这可能意味着马来西亚将收回巨额现金，因为根据我们估计和密切关注此案的消息来源，（刘特佐）仍掌控着数十亿美元的现金储备。”

“当今大马”无法独立核实霍普的说法。

霍普解释，这项安排对马中两国来说，都是一项“微妙且具有挑战”的任务。“我只是猜测，但我想双方都希望促成这项安排。”

此前，霍普和汤姆莱特声称刘特佐和家人在中国，而且设立了新公司。两人也引述熟悉“中国政府内部运作”的消息称，马国当局从未向中国政府要人。

马来西亚时任首相署部长旺朱乃迪于去年10月14日说，要带回刘特佐受审并非易事，因为马来西亚与中国无引渡协议。

刘特佐目前正因一马公司案，被马来西亚、美国和新加坡通缉。