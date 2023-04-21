马斯克财富24小时蒸发126亿美元

过去24小时对全球第二大富豪马斯克（Elon Musk）来说，可说是像是坐惊险过山车般，整个马斯克帝国的财富一夜之间暴跌了惊人的126亿美元（约168亿新元）。

首先是马斯克拥有的电动车巨头特斯拉（Tesla），在公布了今年第一季度业绩后，令人失望的业绩直接打击到特斯拉股价在星期四（4月20日）显著下跌9.75％或17.60美元，闭市报162.99美元。

紧接着是马斯克旗下的SpaceX，它设计的实验性火箭在美国得克萨斯州成功升空，但是却在大约四分钟后在墨西哥湾上空爆炸。

同在这短短的24小时之内，马斯克的社交媒体推特（Twitter）也因为数百万用户选择不支付每月8美元的会费，把他们原本拥有的蓝色复选标记（Legacy Blue Checkmarks）给全部收回。

根据彭博社亿万富翁指数（Bloomberg Billionaires Index），马斯克的财富就在这一连串事件中，减少了126亿美元。这也是马斯克财富今年最大的跌幅。他在特斯拉的股份，包括股票和期权，占他1639亿美元财富的最大部分。而SpaceX的市场估值最近飙升，也开始在他的财富中扮演一定分量的角色了。

现年51岁的马斯克曾经是全球首富，但是现在的财富已经不敌法国奢侈品大亨阿尔诺（Bernard Arnault），而屈居全球第二大富豪。