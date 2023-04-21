首飞爆炸的美重型运载火箭“星舟”任重道远

美国太空探索技术公司新一代重型运载火箭“星舟”以及飞船集成系统星期四（4月20日）首次试射，但火箭升空不久后爆炸，飞船未能进入预定轨道。

新华社报道，“星舟”（Starship）是迄今全球体积最大、推力最强的运载火箭，此次轨道首飞吸引广泛关注。这艘巨型运载火箭项目离成功还有多远？太空探索技术公司（SpaceX）创始人、首席执行官兼首席工程师马斯克说，在载人发射之前，“星舟”有许多里程碑需要跨越。

据SpaceX网站介绍，“星舟”重型运载火箭总高度约120米，直径约九米，由两部分组成：底部的高约69米、配备33台“猛禽”发动机的火箭第一级“超级重型”助推器，以及顶部的高约50米、可重复利用的“星舟”飞船船舱。当天发射前，“星舟”装载了约4536吨火箭推进剂。

“星舟”是可回收、重复使用的运输系统，比SpaceX现有的“猎鹰9”和“猎鹰重型”运载火箭更大。其设计目标是将人和货物送至地球轨道、月球和火星等。“星舟”可将超过100吨载荷送入地球轨道。

马斯克曾说，开展载人任务前，“星舟”将执行数百次卫星发射任务，将卫星送至近地轨道，验证“星舟”各系统顺利工作。一旦相关试验成功，马斯克的目标是每年生产100艘“星舟”，在10年内建造1000艘，最终达到可将人类运送至火星的目标。

另据《纽约时报》报道，“星舟”是有史以来最强大、最复杂的火箭之一。虽然它没有达到SpaceX最雄心勃勃的目标，即以足够的速度到达轨道，然后重新进入大气层，但它飞行了四分钟并离开了发射台，在其他方面来说，它还是取得了成功。

“星舟”的四分钟飞行以爆炸告终，让SpaceX“从爆炸中学习”又向前迈进了一步。

美国登月计划加速了重型火箭研发。2022年11月16日，美国航天局研发的新一代登月火箭“太空发射系统”完成不载人首飞，成功将“猎户座”飞船送往月球轨道。“星舟”比“太空发射系统”体形更大、推力更强，具有较大潜力。

2021年，SpaceX从美国航天局获得近30亿美元（约40亿新元）大单，建造商业载人月球着陆器，将美国宇航员送至月球表面。