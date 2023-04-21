英国副首相拉布辞职 指对其职场霸凌调查存在缺陷

英国副首相兼司法部长拉布星期五（4月21日）宣布辞职，并表明将继续支持首相苏纳克和英国政府。

综合外电报道，拉布此前被指涉嫌职场霸凌。去年11月，几名公务员投诉拉布“把他们逼哭”，并使他们“在开会前呕吐”。

英国政府委任资深律师Adam Tolley KC就相关投诉展开调查。拉布否认所有霸凌指控。

在拉布写给首相苏纳克的辞职信中，他称虽然自觉有义务接受调查结果，但该调查“驳回除了两项指控之外，所有针对他的指控”。他还强调，这两项不利的调查结果“存在缺陷”，并为“良好的政府行为树立了非常危险的先例”。

2022年10月，拉布被苏纳克任命为副首相兼司法部长。当时，英国政府部门就有公务员因拉布的回归感到担忧，甚至有人因此考虑转岗到其他部门，不愿与拉布共事。

《环球时报》去年报道，拉布于2021年9月至2022年9月出任英国司法大臣任职期间，被指控营造“恐惧文化”。多名知情者指责他待人尖酸刻薄、粗暴无礼，在与员工打交道时“非常粗鲁并咄咄逼人”，几乎是在贬损他人；他“不仅不专业，还是个恶霸”。还有报道称，他曾在开会时愤怒地将沙拉里的番茄扔向桌子对面。

不过，拉布在面对近期的霸凌指控时，坚称自己表现得“非常专业”。

拉布是英国保守党政治人物，曾任外交大臣、英国脱欧事务大臣等职。当地媒体分析称，拉布被视为苏纳克的关键政治盟友之一。

这是过去半年里，苏纳克政府第三位因个人行为问题而辞职的官员，其政府的管治威信将不可避免地受到打击。