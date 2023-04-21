周五美市盘前退低 重点谈AT&T业绩令人失望

星期五（4月21日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期五（4月21日）走低。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微退9.10点或0.22％，报4120.70点；纳斯达克100指数期货下跌59.00点或0.45％，报12927.00点；道琼斯指数期货也退低50.70点，报33735.90点。

在电动车巨头特斯拉（Tesla）和AT&T等公司发布了令人失望的季度报告后，美国主要股指隔夜（星期四）收低，走势欠缺方向。

标准与普尔500指数隔夜下跌24.73点，闭市报4129.79点。重量级的道琼斯指数则跌110.39点，闭市报33786.62点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低0.78％或102.74点，以12985.98点收市。

美国股市隔夜的交易淡静，交易所的总成交量是99亿股，比过去20天的105亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

在特斯拉股下挫之际，美国“女股神”凯西伍德（Cathie Wood）却在隔夜通过旗下的方舟投资基金，进场吸购总数达25万6000股特斯拉股票。以隔夜的收盘价计算，这交易总值达4170万美元。特斯拉股在今晚盘前小幅上涨，截稿时报0.81美元，起163.80美元。

据《华尔街日报》报道，脸书母公司Meta Platforms首席执行官扎克伯格（Mark Zuckerberg）隔夜，也就是该公司完成最新一轮裁员的第二天告诉员工，他不排除未来再次裁员的可能性。Meta Platforms股价今晚盘前下跌2.37美元，截稿时报210.70美元。

消费品巨头宝洁（Procter & Gamble）将在今晚美市开盘前发布财报。该股在今晚盘前上升1.05美元，截稿时报151.90美元。

星期五下文我们来看看，美国第三大无线电信公司AT&T Inc的最新季度业绩为什么让投资者失望。今晚盘前该股回稳，起0.12美元，截稿时报17.77美元。

盘前活跃股按序：特斯拉，英伟达（Nvidia），AT&T Inc， Meta Platforms和超微（Advanced Micro Devices）。截稿时，这五只活跃股的股价跌多升少。

AT&T在第一季度增加了42万4000个固定电话用户，增幅比一年前同时期少了近40％，不禁让许多投资者担心这行业可能在后疫情时代逐渐进入放缓的阶段。（法新社）

AT&T Inc（纽约证券交易所代码：T）

美国第三大无线电信公司AT&T Inc第一季的自由现金流，未达到市场分析师的普遍预测。它的新增用户数量也因市场激烈竞争而比去年同期低，这一连串因素导致AT&T股价在隔夜创下20年以来的最大跌幅。

AT&T截至今年3月底最新季度业绩显示，第一季的自由现金流只有10亿美元。但是根据彭博社的一项调查，华尔街分析师平均预测AT&T手头上应有30亿2000万美元。这个巨差让许多投资者大跌眼镜。

在上述消息发布后，AT&T股在隔夜即刻下挫了10.41％，闭市报17.65美元。这也是这只股自2000年12月以来的最大跌幅。AT&T隔夜这么一跌，也连带影响到其他电信同行。例如：Verizon Communications In也跟着下跌 3.7％，T-Mobile US Inc则下跌1.9％。

虽然隔夜不少分析师在各个平台表示对AT&T的电话库存、网络建设的高成本，以及它每况愈下的DirecTV合资企业业务表示担忧，但是AT&T高管仍预计，集团在今年下半年的自由现金流会比目前来得高，而且也有望达到，或甚至超越它的年度目标。

在季度业绩方面，集团第一季的营业额是301亿美元，每股盈利0.60美元。市场分析师的平均预测则是营业额303亿美元，每股盈利0.59美元。AT&T的业绩表现平平，没有什么惊喜。

AT&T在第一季也增加了42万4000个固定电话用户。虽然这个数额超过分析师预测的40万零556户，但比公司一年前同时期增幅减少近40％。这也让许多投资者担心这行业可能在后疫情时代逐渐进入放缓的阶段。

另外，AT&T表示公司仍继续说服客户转换到它更快的光纤互联网服务。在第一季，公司争取了27万2000户光纤互联网客户。虽然数目比去年同期的28万9000户少，公司仍认为，他们能够在2025年底之前争取到3000万个家庭和企业用户。根据AT&T官方网站，公司目前拥有1850万户光纤互联网客户。

在Tipranks的11名分析师中，有三名给予AT&T股“买进”评级，八名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是21.78美元。以隔夜的17.65美元闭市价计算，这些分析师认为该股平均还会有23.40％的向上潜能。