苏丹形势严峻 多国准备伺机撤侨

苏丹上周爆发政变冲突，当地形势严峻，美国、欧盟、瑞士及西班牙等政府考虑从苏丹撤侨。

综合路透社和法新社报道，欧盟星期五（4月21日）说，包括法国、德国及意大利等七个在苏丹有任务的欧盟成员国，正考虑撤离约1500名滞留在喀土穆机场的欧盟侨民。

一名欧盟官员指出，喀土穆当前局势紧张，安全风险极高，欧盟正考虑成功撤出侨民的不同可能性，但根据欧盟使馆等在地人员给出的评估，目前不适合继续进行此类行动；为撤侨行动顺利进行，需要苏丹停火三天。

美国国防部长奥斯汀当天在德国参加乌克兰防务联络小组会议，谈及苏丹撤侨计划，他表明美国军方正在准备尽可能多的选择，但尚未做出任何决定。

此前有美媒报道，一名美国籍公民在苏丹冲突中丧生。美国白宫星期五晚些时候声明，美国尚未决定从苏丹撤侨，也暂无新的美籍人员在苏丹的伤亡报告。

瑞士方面也在寻求安全撤离当地的侨民和使馆人员，计划与其他国家联络并展开合作，联合进行撤侨行动，但强调必须满足一系列条件，包括确保领空安全。

西班牙当局也已下令军机做好准备，并将在第一时间迅速采取行动，从喀土穆撤离约60名西班牙国民，以及约20名来自其他国家的平民。

苏丹政变冲突至今已造成413人死亡，3551人受伤。