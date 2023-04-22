苏丹武装部队宣布夺回陆军司令部控制权

苏丹武装部队星期五（4月21日）宣布，武装部队已夺回位于首都喀土穆市中心的陆军司令部的控制权。

综合新华社和路透社报道，苏丹武装部队提供的一段视频显示，一些陆军士兵正在陆军司令部主楼前庆祝胜利。一名指挥官说，武装部队已将快速支援部队从司令部驱逐，“我们准备将他们从所有占领地点清除”。

苏丹陆军同天发表声明说，战斗已从相持阶段转向逐步清剿喀土穆周围“反叛组织”的阶段。

目击者告诉新华社，战斗当天转至喀土穆南郊，喀土穆国际机场旁边的主要街道已被武装部队控制。

苏丹上周爆发政变冲突，已造成至少413人丧命、近4000人受伤。严峻的形势让美国、欧盟、英国、瑞士及西班牙等政府考虑从苏丹撤侨。

美国防长奥斯汀星期五说，美军正在准备撤侨方案，“已经在战区部署了一些部队，以确保若被要求做一些事，我们能尽可能提供多个选项……还有做出任何的决定。”

美国国务院则指出，由于喀土穆的“安全局势的不确定性和机场关闭”，目前不是能安全撤侨的时机。

联合国难民署和世界粮食计划署说，过去几天估计有1万至2万人逃离苏丹，到乍得边界的村庄避难。

苏丹政府军和快速支援部队的武装冲突始于4月15日，冲突最早在喀土穆南部市郊的快速支援部队司令部爆发，过后迅速蔓延到喀土穆和其他州。