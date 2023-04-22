美国机密文件外泄嫌犯或更早开始泄密

涉嫌在网上泄露大批美国情报文件的21岁空军国民警卫队人员特谢拉（Jack Teixeira），或在去年俄乌战事爆发后不久，开始在网上泄密。

据《纽约时报》星期五（4月21日）报道，2022年2月俄乌战争爆发后不久，在社交媒体平台Discord上，特谢拉使用的账号开始上传关于俄乌战事的机密情报到平台的聊天室群组。这个聊天室群组约有600名成员，比先前特谢拉泄密所涉及的约50人聊天群组要大许多。

目前不清楚美国当局是否已得知有另一个聊天群组也出现机密外泄的情况。

据悉，在这个新聊天群发现的机密包括俄乌双方的伤亡细节，俄罗斯情报当局的活动，以及更新为乌克兰提供的援助。这名用户声称，所上传的资料来自美国国家安全局、中央情报局和其他情报机构。

报道称，早在俄乌战争开打不到48小时，网上便出现了第一则外泄的机密情报。上述用户写道：“看了国防部的一份报告，它说三分之一的（俄军）被用来展开入侵。”他还说，自己拥有的情报比公开资料要“更多一点”，并指这是在“美国空军情报部门工作的好处”。

特谢拉之后继续不定期上传机密到这个聊天群组，直到3月宣布“停止更新”。

特谢拉上周被控两项刑事罪，包括未经授权保留和传送国防信息，以及未经授权删除机密信息和国防资料。