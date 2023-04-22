二战时击沉 载近千澳战俘沉船寻获

第二次世界大战期间，日本运输船蒙得维的亚丸号在菲律宾外海被鱼雷击中，造成近千名澳大利亚人丧命。一支深海探险队星期六（4月22日）宣布，已寻获这艘船的残骸。

法新社报道，蒙得维的亚丸号（Montevideo Maru）于1942年7月1日被美国一艘潜艇击沉，当时美方并不知道船上载有战俘。时隔81年，海洋考古小组“寂静世界基金会”（Silentworld Foundation）与荷兰深海调查公司Fugro一起策划搜寻任务，在超过四公里深的海里发现残骸，比铁达尼号（Titanic）还深。

蒙得维的亚丸号沉没，是澳洲有史以来最严重的船难，当时约有979名澳洲人罹难，包括至少850名军人。寂静世界基金会说，当时还有来自其他13个国家的平民在船上，罹难的战俘人数共约1060人。

这些战俘于事发几个月前，在巴布亚新几内亚沿海城镇拉包尔沦陷时被日本军队俘虏。

澳洲总理阿尔巴尼斯说：“终于找到了蒙得维的亚丸号上遗失者的安息地……希望这个消息能为罹难者守候多时的亲属带来一丝慰藉。”

经过五年的策划，探险队于4月6日开始在菲律宾吕宋岛西北部的南中国海寻找这艘沉船。通过使用高科技设备，包括配备声纳的自主潜水器，团队在12天后就有了发现。

探险队的技术总监特纳船长说，这艘船已经分裂成两部分，船头和船尾相距约500米，躺在海床上。团队相信，沉船是被两枚鱼雷击中。“第一枚是导致她沉没的原因，第二枚实际上炸掉了一部分舱室。”

寂静世界基金会说，出于对罹难者亲属的尊重，这些残骸将保持在海底不受干扰，任何文物或人类遗骸都不会被移走。