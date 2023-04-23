消息：美环保署将宣布首个发电厂温室气体控制措施

消息指出，美国环境保护署准备宣布首个针对发电厂碳排放的限制措施，以减少二氧化碳排放量。

美国《纽约时报》星期六（4月22日）引述三名不具名消息人士称，美国发电厂的碳排放量占全美总量25%，但在3400家燃煤和燃气发电厂中，只有不到20家使用减排技术。

据了解，这项限制措施要求几乎所有煤和燃气发电厂须在2040年前减少碳排放量，或落实碳捕集与封存（简称“碳捕”）技术。

这项提案现已交由白宫管理和预算办公室审查，部分内容或被调整。分析认为，限制措施必将引发化石燃料、发电厂运营商的反对，部分共和党检察长或挑起法律挑战，遏阻政策落实。

美国环境保护署发言人米卡洛斯（Maria Michalos）说，机构正在紧急行动，推进保护人类和地球的标准，并“在总统拜登的投资经济议程基础上，解决新的和现有发电厂的碳排放的建议”。

这项提案不会强制要求发电厂使用碳捕技术，但业者必须符合污染率限制要求。

消息人士称，发电厂可以通过使用不同的技术来做到这一点，或改用绿色氢气等不排放碳的燃料来源。不过，这一政策或导致业者广泛采用碳捕技术。

拜登日前说，他愿意利用总统行政权落实减排行动。但在此之前，拜登才刚批准备争议的阿拉斯加州威洛石油开采项目（The Willow Oil project）。

碳捕技术是直接从像煤炭密集型产业，如煤化工、钢铁、水泥和炼油厂等排放源头捕集二氧化碳，避免该气体进入大气层，造成温室效应。捕集的二氧化碳在经过处理后可在超临界状态（supercritical）下，封存在适合地质结构的地底层，包括地下一公里深处的咸水层或是废弃的油田井。

尽管碳捕技术在理论上可减少二氧化碳排放进入大气层，但反对者认为，这项技术只是把续用化石燃料合理化，减少碳排放最好的方案还是以可再生能源取代化石燃料。