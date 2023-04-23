拜登：美国军方从苏丹撤出使馆人员

苏丹政变冲突持续发酵，美国总统拜登星期天（4月23日）证实，美国军方已成功从苏丹撤走美国使馆人员。

综合多家美媒报道，拜登发声明说：“今天，根据我的命令，美国军方开展了一项行动，从（首都）喀土穆撤出美国政府人员。”

苏丹喀土穆国际机场多次遭冲突方轮番炮袭，领空和机场周边街区被封锁，导致多国一直无法撤走国民。

美国一名知情官员透露，军方在日落后出动直升机和V-22鱼鹰飞机，从大使馆附近撤离了大约70名大使馆人员。这位官员补充说，海豹突击部队也参与了这次行动。

苏丹武装部队和快速支援部队之间的武装冲突至今未灭，喀土穆国际机场便持续遭到轰炸，频频窜起黑烟。（法新社）

与苏丹政府军交火的准军事组织“快速支援部队”（RSF）说，组织正在帮助美军撤离驻喀土穆的美国大使馆人员。

法国外交部也于星期天表明，正在准备撤离外交人员和公民的撤离行动。

另据比利时荷兰语国家广播电视台星期六（22日）报道，由于比利时并未向苏丹及周边国家调派军机，该国政府将与法国政府合作，从苏丹撤离比利时公民及其直系亲属。

荷兰外交部与134名荷兰公民与荷兰驻苏丹使馆取得联系，但因实际滞留人数可能更高，呼吁公民主动向荷兰驻苏丹使馆报备。

与比利时的情况不同，此前荷兰已向约旦调派出三架军机等待撤侨，但由于路途太过危险，荷兰尚未安排滞留公民从苏丹向约旦撤离。

冲突爆发后，无法搭机逃离的苏丹人民，只能坐卡车逃命。（法新社）

苏丹冲突方在4月15日爆发武装冲突后，至今已造成至少300名平民丧生，逾3000人受伤。

联合国难民署日前指出，已有1万到2万名苏丹人逃往邻国乍得避难，当中多数是妇女和儿童。







