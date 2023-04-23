研究：水母黏液可去除水中微塑料

研究发现，水母粘液可在水中去除65%至90%的微塑料等污染物质，为解决塑料污染增添助力。

新华社报道，这项于上星期六（4月15日）发表在国际学术期刊《整体环境科学》（Science of The Total Environment）杂志上的研究，是由以色列布劳德工程学院研究团队领导。

研究员发现，从一些水母中提取的黏液可在水中“捕获”微小颗粒并加速其沉淀，从而较为高效地去除微塑料等污染物质。

此外，水母粘液去除微塑料的效果比水处理剂氯化铁（FeCl3）和活性炭过滤器 （PAC）来得好。

领衔研究的以色列布劳德工程学院教授萨巴赫（Isam Sabbah）发声明说，研究表明一些水母黏液中含有一种糖蛋白，这种糖蛋白可吸附大小为100纳米至2000纳米的颗粒，使微小的纳米级颗粒立即沉降，从而去除水体中的微塑料成分。

根据声明，研究为欧盟GoJelly海洋微塑料研究项目的一部分，这一项目旨在寻找针对塑料污染的解决方案，利用胶质成分来攻克微塑料污染问题。

研究人员计划将最新研究结果投入实际应用，如研发用于废水处理的生物过滤器，以减少进入土壤和海洋的纳米级微塑料。

微塑料指直径小于5毫米的塑料颗粒，它们在海洋中的累积会污染生态系统。

美国研究人员综合多年观测数据发现，自2005年以来，全球海洋中的微塑料污染物数量快速增长，目前可能共有超过230万吨微塑料漂浮在表层海水中。