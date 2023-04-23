乌克兰加强去俄化与民族认同 禁用俄语地名

乌克兰总统泽连斯基星期五（4月21日）签署两项法律，禁止使用俄语地名，以加强“去俄罗斯化”，并强化乌克兰人的身份认同。

《纽约时报》报道，泽连斯基签署的其中一项法律，禁止使用“延续、宣传或象征占领国或其著名、令人难忘的历史和文化场所、城市、日期、事件”，以及“对乌克兰实施军事侵略的人物”等作为地名。

该法律将在三个月后生效。地方当局之后将有六个月的时间“将（乌克兰的）公共空间从俄罗斯世界中解放”。一个国家委员会将在名单中列出有问题的地名，市、镇等地方当局须对问题地名做出更改；若地方机构中的民选成员不同意改名，该机构的领导将有权更改地名。

另一项新公民法则要求公民了解乌克兰的语言和历史。

许多乌克兰人的母语是俄语，包括泽连斯基本人。有研究指出，每三个乌克兰人中，就有一人在家中说俄语。但这些俄语母语者中的许多人对俄罗斯入侵乌克兰感到愤怒，因此转而使用乌克兰语，以示反抗。

俄罗斯：乌克兰人非真正的民族

在去年2月发动战争之前，俄罗斯就曾谴责乌克兰的去俄罗斯化举措，并再三强调乌克兰人并非真正的民族，他们实际上是俄罗斯人。

战争爆发后，俄罗斯在不断进攻乌克兰的同时，也在强化对俄占地区的“俄罗斯化”，并通过签发俄罗斯护照、开展俄语课程、试图用俄罗斯卢布取代乌克兰货币格里夫纳等措施，来抹去当地人的乌克兰身份认同。

1991年前苏联解体后，许多独立出来的国家都陆续开始去俄化进程。

乌克兰在前总统亚努科维奇下台后，开始对以俄罗斯政治家和文化人物命名的地名、带有俄罗斯主义的地名、反映俄罗斯世界观或与俄罗斯有关的地名进行重命名。