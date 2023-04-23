马国白糖5月或6月可能涨价

有消息指马来西亚糖厂已要求政府提高白糖零售价，零售商将等政府的正式宣布，餐饮业者则表明到时将进一步提高各类饮料的售价。

马国唯一白糖生产商的马国糖厂（MSM）总裁赛费沙尔星期二（4月18日）告诉《星洲日报》，马国糖厂已经连续四个季度出现亏损。糖厂已向政府申请让白糖价格自由浮动，或者至少调高白糖每公斤零售价至少一令吉，将马国目前白糖每公斤零售价2.85令吉（约0.86新元）提高至3.85令吉（1.16新元）。有消息指当局可能在5月或6月批准白糖涨价。

柔佛京果杂货商公会联合会会长黄荣河星期天（23日）告诉《东方日报》，他们也听说糖厂建议政府涨价，若不批准涨价，就规定商家必须同时购买普通白糖，以及售价更高的精制白糖。这是一种变相增加补贴的折衷方案。

他说：“精制白糖是经过进一步提炼的白糖，它比白糖更白也更细，目前零售价每公斤4.60令吉，而普通白糖高的价格为每公斤2.85令吉。若上述建议落实，商家就必须需要两种糖一起购买。”

永平云来包点少东黄荣业（19岁）认为，白糖每公斤涨价一令吉，对业者而言实在太沉重，业者到时必然调整茶水售价来应付。

他说，饮食业者除了白糖，也会使用盐、食用油和牛油等，这些材料之前也已经涨价，所以业者接下来无法继续自行吸纳更多成本而不涨价。