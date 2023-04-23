日媒：福岛一核处理水或在7月后排放入海

随着福岛核电站废水排海的相关准备工作逐步推进，日本东京电力公司（东电）称核废水排海最快7月以后开始的可能性增大。

日本共同社报道，东电为核废水排海计划而修建的隧道，将进入挖掘工作的最后工序，挖掘机已抵达离岸一公里海域的出口附近。

东电还称，将争取在6月底前完成包括核电站厂区内与排放有关设备在内的准备工作。

隧道全长约1030米。去年8月，大型挖掘机“盾构机”从设在5号、6号机组附近的竖井底部开始横向挖掘。

盾构机在海底岩石层挖掘并推进了1017米，已抵达在作为终点的箱型构造物“沉箱”周围填埋的砂浆，之后将在砂浆内挖掘约20米，使隧道延伸至沉箱内，随后将暂时加盖，把盾构机从沉箱上方吊起取出，然后开通整条隧道。

2011年3月11日，东日本发生强震引发海啸，导致东电在福岛的第一核电站出现核反应堆熔毁。这些年来，福岛第一核电站已储存多达130万吨核废水，且仍在不断增加。

东电计划用大量海水对核废水进行稀释，使其中的放射性物质氚的活度低于国家标准的四十分之一，再通过海底隧道排放。预计核废水将排放数十年。

日本排放核废水的计划遭到当地渔民的强烈反对，担心他们的生计会因此受影响。韩国和中国等国家也表达了担忧。