英国从苏丹撤离外交人员 法德也开始撤侨行动

英国首相苏纳克说，英国军队已成功将本国外交人员及家属从苏丹撤离。

综合路透社和法新社报道，苏纳克星期天（4月23日）发推文说：“在当地暴力和威胁不断升级之际，英国武装部队已迅速完成从当地疏散英国外交官及其家属这一复杂任务。”

英国国防部长华莱士当天也发推文称，这次撤离行动由来自陆军、皇家海军陆战队和皇家空军的1200多名人员执行。

苏丹上星期六（15日）爆发政变冲突，至今已造成400多人死亡，数千人受伤。

苏纳克强调，英政府“正在继续寻求一切途径，来结束苏丹的流血事件，并确保留在当地的英国国民的安全”。

他还在推文中呼吁“冲突各方放下武器，立即落实人道主义停火，以确保平民能够离开冲突区域”。

美国总统拜登当天早些时候声明，在他的命令下，美军已成功从苏丹撤走美国使馆人员。

法国外交部星期天晚些时候发声明称，第一架撤侨飞机已从苏丹撤离约100人，预计第二架飞机将于当天晚上飞往吉布提，再撤出100人。

德国国防部也说，德国已开始从苏丹撤侨。

加拿大则宣布暂停驻苏丹使馆的业务，并与留在当地的加国外交人员保持密切联络，为他们提供信息与建议。

由于苏丹当地形势严峻，多个国家虽然都有计划撤侨，但出于安全考虑，可能无法立刻开展撤离行动。