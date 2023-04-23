德国公共部门与政府薪酬谈判达成共识

德国工会与政府经过谈判，就公共部门工人的涨薪方案达成共识，结束了旷日持久的薪酬纠纷。

法新社报道，根据工会与政府达成的协议，自2024年3月起，德国约250万公共部门工作人员的薪水将上调5.5%，或每月至少增加340欧元（约504新元）。

自2023年6月起，公共部门工作人员还将获得政府分期发放的3000欧元免税通胀补偿金。

德国内政部长法瑟（Nancy Faeser）说，在经历四轮谈判和激烈角力后，政府与工会达成的这项涨薪方案，给工人们带来“实实在在的安慰”。

德国服务行业工会（Verdi）主席韦尔内克（Frank Werneke）说：“我们决定达成这种妥协，已经是所能容忍的极限。”

Verdi曾要求政府每月涨薪10.5%，或至少500欧元。

德国3月的通胀率为7.4%，虽已从去年10月8.8%的峰值回落，但仍处于高位。为争取涨薪，以应对通胀危机下飙升的生活成本，Verdi已多次组织工人罢工。

此前，邮政工人已在3月获得平均每月11.5%的薪酬涨幅。去年11月，德国最大的工会IG Metall为近400万名员工争取到总计8.5%的涨薪。

其他行业的薪酬谈判仍在进行。据报，机场安保人员星期一（4月24日）将在柏林勃兰登堡机场举行罢工。