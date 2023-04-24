新研究表明地球能量失衡加剧

一项新研究表明，由于人类活动引起的气候变化，地球能量失衡持续加剧。在过去的几十年里，热量不断积累，使海洋、陆地、冰冻圈和大气层持续升温。

新华社报道，地球能量失衡是指太阳辐射进入地球系统的能量与离开地球大气层的能量之差。如果进入地球系统的能量大于离开地球大气层的能量，就意味着大量热量累积在地球系统中。世界气象组织参与发起的“全球气候观测系统（GCOS）”把地球能量失衡作为一个基本指标，用来评估全球应对气候变化的状况。

来自15个国家的近70名研究人员组成的国际研究团队发表研究报告说，他们分析了海洋、陆地、冰层和大气等方面的数据，结果发现：地球升温持续，从1971年至2020年，地球累积的热量约为381泽焦耳（1泽焦耳等于10的21次方焦耳），相当于50年里每平方米的地球表面吸收热量约近0.5瓦（即每秒吸收近0.5焦耳的热量）；但从2006年至2020年，近15年里，每平方米的地球表面吸收热量增至0.75瓦，这表明地球表面吸收的热量在迅速增加。其中，在这50年里，海洋吸收了89%的热量，剩余进入陆地、冰层和大气的热量比例分别为6%、4%和1%。

研究人员认为，对地球能量情况进行全球评估，是衡量气候变化及其对海洋、陆地、大气层和冰冻圈变暖影响的基本指标。研究采用的数据得到了全球多学科合作方的支持，表明了国际社会一致努力监测气候变化是至关重要的。研究报告发表在新一期国际期刊《地球系统科学数据》上。