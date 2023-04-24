韩国总统开启访美之旅

韩国总统尹锡悦星期一（4月24日）乘机踏上为期七天的访美之旅。这是韩国总统时隔12年再次到美国进行国事访问。

韩联社报道，韩国总统尹锡悦和夫人金建希女士星期一下午从首尔机场乘坐“空军一号”总统专机飞往美国华盛顿特区。尹锡悦系上一条天蓝色领带，金建希女士则默契地穿搭一袭同色大衣。总统伉俪与送行人员一一握手后，登上专机舷梯。

美国驻韩国大使馆临时代办乔伊∙樱（Joy Michiko Sakurai）、韩国执政党国民力量党首金起炫、党鞭尹在玉、政府方面的行政安全部代行长官职务的次官韩唱燮、外交部第一次官（副外长）张虎镇、总统秘书室室长金大棋，以及政务首秘李珍福到机场送行。

尹锡悦夫妇将于当地时间24日飞抵美国，下榻布莱尔国宾馆。他们的第一个公开活动是与旅美韩侨座谈。访问期间，尹锡悦与美国总统拜登将参加联谊活动、双边会谈、国宾晚宴等活动，共商结盟70周年的韩美关系发展大计。尹锡悦是继法国总统马克龙之后，拜登任内迎来的第二位对美进行国事访问的外国元首。

在星期三（26日）举行的美韩首脑会谈上，两国总统有望具体讨论强化对朝鲜延伸威慑和经济安全合作方案。尹锡悦还将出席两国企业家参加的经济外交活动，并在美国参众两院联席会议和哈佛大学发表演讲。