驳斥伊党 马国砂拉越政府：设赌场无不妥

马来西亚砂拉越政府因计划开设包括赌场的综合度假村而引起伊斯兰党的抨击后，砂政府表明为各族和各宗教信仰者服务是属于全民的，而非只属于回教徒的政府，因此认为在砂拉越设赌场并无不妥。

砂拉越旅游、创意产业及表演艺术部长阿都卡林3月21日宣布，砂政府已经取得古晋附近婆罗洲高原度假村的所有权，并将进一步思考如何营运。媒体询问是否可能设立赌场，阿都卡林认为这个建议不错，但必须像新加坡那样做好完善配套措施，避免可能引起的社会问题。

阿都卡林强调，一切仍有待砂内阁讨论后决定。但“砂拉越可能建赌场”的消息随即在社交媒体上引起长达一个月的议论。砂拉越伊斯兰党主席席佐菲上星期六（4月22日）指出，赌场违反回教信仰，也可能引起社会问题。

阿都卡林星期天（23日）晚间回应伊党时说，他身为回教徒，因此不会去赌场。但砂拉越政府为各族和所有宗教信仰者服务，是属于全民的，而非只属于回教徒的政府，因此在砂拉越设立赌场并无不妥。

阿都卡林说，砂拉越目前还有多家博彩公司的投注站仍在营业，但伊党却只反对开设赌场。他说：“赌场的构想提出后，很多人都很兴奋，但却没人注意婆罗洲高原度假村并非只有赌场，它将是个拥有游乐园与高尔夫球场的综合渡假村。”他重申，当局仍未决定怎么做，一切仍必须等砂内阁讨论后才能决定。

民主行动党元老林吉祥星期一（24日）发文告指出，伊党以违反回教信仰为由而反对设立赌场，但其实许多全民信奉回教的北非、西亚与中东国家，都拥有世界级赌场。

他说，从黎巴嫩到埃及等许多国家，其实拥有全球一些最高级和豪华的赌场。“阿联酋兴建中的赌场，还将成为全球十大赌场之一。”