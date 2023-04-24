马国出现12起冠病变种毒株XBB.1.16病例

全球各国相继出现传染力更强的最新冠病变种毒株XBB.1.16之际，马来西亚卫生部透露，当地发现12起相关病例，所幸都是轻症患者。XBB.1.16变种毒株也称为“大角星”（Arcturus）。

马国卫生部长扎丽哈星期一（24日）发文告透露，XBB.1.16变种毒株在马国的12起病例之中，六起来自砂拉越，四起来自雪兰莪，还有两起来自吉隆坡。

她说，卫生部上个月首次发现XBB.1.16变种毒株引起的冠病确诊病例。但这波疫情仍受控制，并未加重医院与诊所医护人员的负担。

她指出，在今年的第16个病理周，冠病确诊人数已经从第15周的5149人降低至4817人。她提醒民众做好防疫措施，在拥挤场所为高风险者戴上口罩，同时要勤洗手，也要尽快接种疫苗。

医学专家今年1月首次发现XBB.1.16变种毒株，它的传染力似乎比其他毒株更强。全球至少29个国家和地区已出现相关病例，包括新加坡、马来西亚、美国、英国与澳大利亚等。

今年2月底的数据显示，XBB.1.16占全球冠病病例的0.21%，这一占比在一个月后增至3.96%。世界卫生组织已经把XBB.1.16列为“监测中的变种”（VUM），因为它可能增强传染及致命的力度与速度。