泰央行长指政党“派钱”承诺存在风险

泰国央行行长塞萨普特表明，一些政党以“派钱”方式吸引选民或使泰国经济面临风险。

彭博社报道，塞萨普特（Sethaput Suthiwartnarueput）星期一（4月24日）说：“任何伤害财政纪律的政策，例如创造道德风险、破坏信用文化等，都需要受到监控，因为它们存有风险。”

针对为吸引选民而作出“派钱”承诺的政党，塞萨普特说：“现在最重要的事情不是刺激经济，而是维护我们的稳定。”

泰国最大反对党为泰党承诺一旦执政，将向满16岁的公民每人发放1万泰铢（约386新元）的数码货币。

泰国发展研究所（TDRI）分析称，排除重叠政策后，泰国每年需耗费约 3.14 万亿泰铢（约1217亿新元）才能满足前九大政党作出的派钱承诺。

泰国大选投票日定于5月14日。根据国际货币基金组织2023年4月的《世界经济展望》预测，泰国经济将在今年增长3.4%，并在2024年增长3.6%。

塞萨普特说，过去的民粹主义政策只对经济产生了短期推动作用，但却使国家面临长期债务的问题。他认为，政党提出的政策应该更有针对性，以在有限的预算中创造一个“可持续的结果”，如基础设施投资。

“民粹主义政策往往会过度提振经济”，“我们不应该提供广泛补贴，这些政策只会让不应该得到它的人受益，这些钱应该被有效地利用。”