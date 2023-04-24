美市周一盘前小幅退低 重点谈消费品巨头宝洁涨价保业绩

星期一（4月24日）重点：

●美国华尔街股市主要股指期货星期一（4月24日）小幅退低。本星期美国市值最高的数家巨头将陆续发布业绩，包括：微软、谷歌母公司Alphabet和亚马逊。

●在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌4.80点或0.12％，报4128.70点；纳斯达克100指数期货也小幅退低10.90点或0.08％，报12989.90点；道琼斯指数期货则下跌42.50点，报33766.50点。

●根据美国刚发布的调查，美国商业活动在今年4月份加速到过去11个月的新高点，带动美国主要股指上星期五（21日）收盘时小幅上涨。

●标准与普尔500指数上星期五微起3.73点，闭市报4133.52点。重量级的道琼斯指数则起22.34点，闭市报33808.96点。以科技股为主的纳斯达克100指数也上升0.11％或14.79点，以13000.77点收市。

●美国股市上星期五的交易继续淡静，交易所的总成交量是99亿股，比过去20天的104亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

●美国家居用品零售商Bed Bath & Beyond Inc多年蒙受亏损和业务重组失败，最近的周转计划也无法扭转公司的财务状况，导致这家曾经风光的强大的零售商在现金短缺之际，只好在星期日（23日）正式在新泽西州的美国破产法院申请第11章破产保护。该股在今晚盘前猛挫42.79％，截稿时报0.1679美元。

●瑞士信贷（Credit Suisse）在被瑞银收购后，注销与收购相关的170亿美元债券，第一季度业绩也因此出现盈利，带动瑞士信贷股价在今晚盘前上涨2.61％，截稿时报0.9145美元。瑞士信贷也披露，银行客户在今年第一季度总共提取了约750亿美元的存款。

●第一共和银行（First Republic Bank）将在股市今晚收盘后公布季度业绩。投资者大多都关注第一共和银行的存款到底下降了多少，以及这家银行是否还有盈利。该股在今晚盘前无起落，截稿时报14.26美元。

●星期一下文我们来看看消费产品巨头宝洁的最新季度业绩。今晚盘前该股微跌0.07美元，截稿时报156.00美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Opendoor Technologies、C3.ai Inc、亚马逊和第一共和银行。截稿时，除了亚马逊股价微起之外，其他四只活跃股的股价全部下跌。

消费巨头宝洁连续第四个季度出现销售量下滑。该集团预料还需要几个季度才能恢复销售量增长的情况。（路透社）

宝洁公司（Procter & Gamble）（纽约证券交易所代码：PG）

尽管销售量减少3％，因为零售价格再度上涨10％，消费产品巨头宝洁公司的业绩继续超标。从Tide洗涤剂和Gillette剃须刀，到Head & Shoulders洗发水和佳洁士牙膏等，这些产品的销售额也继续保持稳健，不仅带动宝洁第三季度利润率向上，也让宝洁再次调高它对接下来营业额的预测。

根据宝洁截至今年3月底的第三季度业绩报告，该集团的营业额增加4％至200亿7000万美元，净利则从去年同期的33亿6000万美元，即每股盈利1.33美元，增加到34亿美元，即每股盈利1.37美元。

与Refinitiv之前向分析师收集到的平均预测的营业额193亿2000万美元和每股盈利1.32美元相比，宝洁的营业额和盈利都超出预期。宝洁高管也把2023财年的固定汇率销售额增长预测，从之前的4％至5％上调到6％。

不过，在通货膨涨的情况下，有消费者选择更便宜的替代品，因此该集团的销售量下降3％。这也是这家消费巨头连续第四个季度出现销售量下滑。宝洁首席财务官舒尔腾（Andre Schulten）说，他预计集团还需要几个季度才能恢复销售量增长的情况。但他表现乐观，并认为全球消费趋势已经趋向稳定。

舒尔滕说，公司第二财季的销量环比有所改善。如果不包括宝洁在俄罗斯的业务，该季度的销售量仅比去年下降2％，自去年俄乌战争发生以来，宝洁在俄罗斯就已缩减了业务和广告。

舒尔滕也说，欧洲是集团的一个“痛点”，因为这个市场的消费者会转向购买自有品牌（Private-label）的商品。他预计这个趋势将继续拖累销售量。

不过，宝洁的最大市场，也就是美国的销售量实际上是有所增加的。舒尔滕说，宝洁的第二大市场，也就是中国，也正在从疫情封锁中迅速复苏。宝洁现在正等待中国旅客重现购物热潮，毕竟旅游零售（Travel retail）也是宝洁旗下高端护肤品牌如SK-II的重要销售来源。

在Tipranks的14名分析师中，有八名给予宝洁股“买进”评级，六名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是160.46美元。