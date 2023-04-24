报告：澳洲国防将优先考虑远程打击能力

一份建议澳大利亚进行国防调整的权威报告称，澳政府应全面改革国防部队，优先考虑远程精确打击能力，以适应印太地区迅速变化的战略环境。

路透社报道，这份于星期一（4月24日）发布的《国防战略评估》将当前的国际局势与澳国防能力进行分析后，称该国现阶段的国防力量与“目标不符”，指远程打击和制导武器是“澳国防军将对手置于危险境地的能力的基础”，应在国内建立这些武器生产线，并加快采购。

报告中包括了多项调整建议，如为海军配备更多远程打击武器的小型舰艇、为澳州F-35A和F/A-18F战机配备远程反舰导弹，并与美国合作开发“幽灵蝙蝠”无机组等。

澳大利亚总理阿尔巴尼斯认为，这份审查报告是“自二次世界大战以来所做的最重要的工作”，指政府将根据报告提出的建议采取行动。

关于中美对立态势，报告称，美国不再是“印度洋的单极领导者”，美国和中国之间的激烈竞争正在重新界定印太地区，指大国竞争有“冲突的潜力”。

报告指出，中国正在进行自二战结束以来的最大军事集结，称中方的集结规模比其他国家还要大、且没有透明度，也未向印太地区保证中国的战略意图。

在印太地区或发生重大冲突前景下，报告提议澳洲必须“避免作为一个国家面临最高级别战略风险”。

澳洲除了应与美国进行更多紧密合作，包括增加双边军事计划、联合巡逻和接待更多的美军轮换等，还须加强与日本、印度、太平洋岛国和东南亚国家之间的防务合作，以维持地区平衡。

澳洲国防部长理马尔斯在该评估报告发布后的记者会上说，澳洲必须具备保卫领土和周边地区的能力，以及阻止任何对手通过其北部通道投射力量的企图，并保护贸易路线和通信。

马尔斯说，审查发现澳大利亚的国防力量“不符合目的”，“我们的目标是改变计算方法，使任何潜在的侵略者都不能得出冲突的利益大于风险的结论。”