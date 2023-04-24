英国会扩大对首相苏纳克的调查范围

英国首相苏纳克正在就“利益申报”问题接受英国国会标准专员调查，但根据国会网站公布的调查清单，调查专员已扩大了调查范围。

路透社星期一（4月24日）报道，这项于4月13日启动的初步调查显示，苏纳克的妻子穆尔蒂涉嫌利用职务之便，向有持股的一家的儿童保育公司输送利益。

调查清单显示，专员在4月20日将调查范围扩大到守则的部分，即国会议员不应披露专员的任何调查细节。

在调查被公开时，苏纳克发言人曾证实穆尔蒂的确与这家名为Koru Kids儿童保育公司有关，指她已上报在该公司的股权。

英国国会标准专员（UK parliament’s standards commissioner）负责监督下议院行为准则和登记册的运作，包括调查任何违规行为。

据悉，英国财政部于3月推出了一项为英国儿童保育公司提供财政补贴的试行政策，但不是所有公司都有资格获得补贴资金，必须通过英国财政部的审核和认可。穆尔蒂持股的儿童保育公司不仅通过了补贴审核，还获得了儿童包机构代理注册资格，使该机构能够拿到1200万英镑（约1993万新元）的补贴资金。

消息曝光后，英国在野党工党的议员质疑穆尔蒂是“完全沾了苏纳克的光”，才拿到这笔补贴，纷纷要求国会对苏纳克展开调查。