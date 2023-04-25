申请破产保护 Bed Bath & Beyond股价隔夜猛泻35％

拥有52年历史的美国家居用品零售商Bed Bath & Beyond Inc，多年蒙受亏损和业务重组失败，最近的周转计划也无法扭转公司的财务状况，导致这家曾经风光强大的零售商在现金短缺之际，只好申请破产保护以结束业务，股价更是在隔夜猛挫超过35％，闭市报0.188美元。

Bed Bath & Beyond在过去几个月里一直“警告”投资者它可能会破产，该股股价开年来也猛挫了惊人的92％。当它在星期天（4月23日）正式在新泽西州纽瓦克的美国破产法院申请第11章破产保护后，谁还记得Bed Bath & Beyond去年8月间曾经还是每股23美元的股票。

如果真的步向破产，在过去几个月进场吸购Bed Bath & Beyond的投资者可能会因第11章而损失投资，因为第11章是优先考虑偿还债务而不是偿还股东的。

根据Bed Bath & Beyond文告，该公司预计最终将关闭旗下所有360间Bed Bath & Beyond零售店面和120家Buybuy Baby零售店。该公司说，顶级贷款机构Sixth Street Partners已提供公司总额达2亿4000万美元的融资，以在清算过程中维持Bed Bath & Beyond的运营。

Bed Bath & Beyond总共需要3亿7500万美元的贷款才能度过这次的危机。它在今年2月间曾与一家对冲基金达成了一项总额达10亿美元融资协议，试图推迟申请破产，甚至扭转命运。然而这项融资协议最后却被取消。Bed Bath & Beyond后来又在本月试图向其他投资者那里筹集3亿美元。

Bed Bath & Beyond做的所有尝试都没有让公司财务起色，就连关闭了数百家店面也无济于事。Bed Bath & Beyond的各个零售店面货品寥寥无几，柜台货品稀疏，最近几个星期的销售额更是几乎所剩无几。

办停业促销 店面现人龙

在宣布申请破产后，很讽刺的是，Bed Bath & Beyond的多间店面突然出现人潮争购清仓商品。（ 中新社）

宣布破产后，Bed Bath & Beyond似乎找到了喘息的空间，而且也开始在它各个实体店进行停业促销，同时争取各个潜在买家买下它剩余的资产，比如它的品牌。而在宣布申请破产后，很讽刺的是，Bed Bath & Beyond的多间店面突然出现人潮争购清仓商品。

Bed Bath & Beyond在文告中说，如果在准备破产程序的当儿出现有意购买公司业务的投资者，它将放弃清算计划，转而寻求出售。

公司首席重组官兼首席财务官埃特林（Holly Etlin）对找到买家的可能性持乐观态度。她在提呈给法庭的文件中说：“在过去六个月里，Bed Bath & Beyond已经多次主动取消卖出的交易，因此大家不要以为它是卖不出去的。”

亚马逊（Amazon）、沃尔玛（Walmart）和Target等大型零售商带给整个零售业很大的压力。除了Bed Bath & Beyond之外，过去这几年许多零售连锁商也因为无法竞争，而面对业务走下坡的命运。

像美国老字号J.C. Penney Co也是无法继续经营而在2020年申请破产保护。后来因为被收购才得以继续经营着数百家商店；Sears和Toys ‘R’ Us等则关闭了大部分门店；而Circuit City和Linens ‘n Things更是完全从美国零售业中消失。