供过于求 马来西亚金马仑菜农丢弃蔬菜

马来西亚超过一个月来的炎热天气使蔬菜丰收，却遇到斋戒月需求大减，导致金马仑高原和平原蔬菜供过于求，其中金马仑蔬菜批发价格已经下跌七成至八成。许多菜农从3月开始丢弃叶菜，约两星期前开始丢弃茄子和瓜类。

网民Lee Tinchoy星期一（4月24日）在脸书上发布多张菜农将大量茄子与黄瓜等蔬菜丢弃的照片，引起议论。

金马仑菜农公会主席蔡国林告诉《星洲日报》，早在约一个月前，充足的阳光与合适的炎热天气使蔬菜产量大增，不过斋戒月期间民众对蔬菜的需求却大减，使得番茄以外的几乎所有蔬菜价格大跌七八成。

他说，番茄价格从之前的每公斤五令吉至六令吉，跌至一个月前的三令吉。跌幅虽大，但还不至于让菜农血本无归，必须丢弃。但小白菜、油麦、菜胆和包菜等叶菜类的每公斤批发价不到一令吉，于是菜农决定丢弃。

他透露，约两星期前，金马仑的茄子和日本黄瓜价格也大幅滑落，许多菜农纷纷丢弃这类蔬菜。他并不清楚消费者是否因此能买到便宜蔬菜，因为这方面还得询问蔬菜批发商。

不过，霹雳近打县菜业公会主席陈义强说，怡保的平地叶菜价格上星期开始跌价，黄瓜和长豆的价格在开斋节假期后也开始滑落。不过这些蔬菜的批发价还能让菜农回本，因此不需要丢弃这些蔬菜。