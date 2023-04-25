澳洲决定公布马国沙巴“六六空难”调查报告

马来西亚政府4月公布47年前沙巴“六六空难”的调查报告后，澳大利亚上诉仲裁庭也决定公布澳洲对此空难的调查报告。

沙巴前首长哈里士委任的律师亚历克斯和佐登向《马来邮报》证实此事时说，澳洲政府准备移交相关报告给他们的律师楼，并由律师楼公布这份报告，但目前还不清楚澳洲政府何时将移交报告。

《马来邮报》阅览的文件显示，哈里士去年5月12日向澳洲国家档案局申请公布报告后，澳洲仲裁庭随即根据“1983年档案法令”第40条文给予批准。

“六六空难”发生在1976年6月6日。时任沙巴首席部长敦法史提芬和数名州内阁成员当时乘坐的飞机原本准备在首府亚庇机场降落，不料却失事坠毁在亚庇附近的新布兰海域，机上11人无一生还。

失事飞机是澳洲国有企业制造的诺曼9M-ATZ型号双引擎小型飞机，因此马国与澳洲政府都对这场空难展开调查。不过，马国政府1977年宣布空难调查报告属官方机密不准公布，并要求澳洲也别公布。澳洲当时表明将等马国公布报告后，才公布自己的调查报告。

空难罹难者大多数是沙巴的政治精英，加上调查报告一直没公布，因此多年来传出许多阴谋论，包括空难是蓄意为之的。

马国首相安华4月5日说，内阁已经同意公布六六空难的调查报告。据马国交通部官网4月12日公布的21页调查报告，没有证据显示飞机遭破坏、起火或爆炸。

根据报告，失事原因是飞机的载荷没有适当平衡，导致飞机重心失衡而坠毁。马国交通部长陆兆福隔天说，不反对澳洲公布报告。