周二美市盘前下跌 重点谈第一共和银行的存款猛跌

星期二（4月25日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期二（4月25日）下跌。百事可乐和麦当劳等巨头将在今晚开盘前发布业绩；微软和谷歌母公司Alphabet则会在盘后发布业绩报告。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货退低17.40点或0.42％，报4119.60点；纳斯达克100指数期货也下跌46.50点或0.36％，报12923.30点；道琼斯指数期货则下跌89.00点，报33786.40点。

在投资者等待微软和谷歌母公司Alphabet这两家大型科技股的业绩出炉之际，纳斯达克指数隔夜（星期一）收低，表现不及标准与普尔500指数和道琼斯指数。

标准与普尔500指数隔夜微起3.52点，闭市报4137.04点。重量级的道琼斯指数也起66.44点，闭市报33875.40点。以科技股为主的纳斯达克100指数则退低0.24％或31.01点，以12969.76点收市。

美国股市隔夜的交易继续淡静，交易所的总成交量是95亿4000万股，比过去20天的103亿股平均成交量少。

盘前交易重点：



根据呈交给监管的文件，电动车巨头特斯拉（Tesla）预计今年的资本支出将高达90亿美元。这比该公司在今年1月预测的数字要多出10亿美元。特斯拉股价在今晚盘前下跌2.76美元，截稿时报159.79美元。

瑞银集团（UBS Group）星期二公布的季度盈利下滑52％。该集团在这个季度额外拨备6亿6500万美元，用来支付在全球金融危机时，与美国住宅抵押贷款相关的诉讼费用。瑞银集团股价在今晚盘前下跌0.43美元，截稿时报20.13美元。

流媒体网飞（Netflix Inc）星期二宣布，集团计划在未来四年内在韩国投资25亿美元，制作韩国电视剧、电影和即兴节目。这也是该公司在韩国市场现有投资额的两倍。网飞股价在今晚盘前退低0.62美元，截稿时报328.40美元。

星期二下文我们来看看第一共和银行（First Republic Bank）在3月份的银行危机后的第一份季度业绩报告。今晚盘前该股退低3.35美元，截稿时报12.65美元。

盘前活跃股按序：第一共和银行、特斯拉、苹果（Apple）、Virgin Galactic Holdings Inc和微软。截稿时，这五只活跃股的股价全部下跌。

银行高管说，除了资金外流的情况已经放缓之外，银行本身也正在采取各种措施纠正整体业务，包括“大幅削减”高管薪酬、缩减公司办公空间和裁员。（法新社）

第一共和银行（First Republic Bank）（纽约证券交易所代码：FRC）

第一共和银行隔夜发布今年第一季业绩是惊人的。在这个季度里，该银行被硅谷银行和标志银行等倒闭事件波及，导致惊慌的存户纷纷挤提，该银行存款也因此暴跌了41％或将近720亿美元。这个惊人的数字隔夜公开后，该银行股价即刻在盘后猛挫22.19％。

根据第一共和银行发布的文告，截至今年3月底的第一季末银行存款是1045亿美元。这包括上个月从11家美国大型银行那里收到的300亿美元“紧急”定期存款。市场许多分析师就说，如果扣除了这笔“紧急”存款，第一共和银行其实是损失了1000亿美元存款的。那是笔巨大的款额。

第一共和银行的存款外流情况是比华尔街分析师普遍认为的还要糟糕。根据FactSet收集的分析师估计，他们认为该银行季度末的平均存款应该是有1450亿美元。

虽然存款数额不达标，该银行表示，存款数额从3月27日那星期开始直至4月21日已趋向稳定。截至4月21日，总存款数额是1027亿美元，仅比今年3月31日下降1.7％。这个下降主要是因为每年四月份客户为交付税款而取款的。

银行高管也说，除了资金外流的情况已经放缓之外，银行本身也正在采取各种措施纠正整体业务，包括“大幅削减”高管薪酬、缩减公司办公空间和裁员。第一共和银行高管还说，银行预计会在第二季度裁员20％至25％。

虽然存款下跌幅度惊人，但是如果只单看业绩表现的话，其实它算是超出华尔街分析师普遍预测的。该银行的第一季度每股盈利是1.23美元，营业额则是12亿1000万美元。而Refinitiv收集到的分析师平均预测则是每股盈利0.85美元，营业额11亿5000万美元。

在Tipranks的14名分析师中，有两名给予第一共和银行股“买进”评级，11名给予“持守”评级，一名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是84.38美元。以隔夜的16.00美元闭市价计算，这些分析师认为该股平均还会有427.38％的向上潜能。