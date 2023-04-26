新西兰前总理阿德恩将担任哈佛大学研究员

新西兰前总理阿德恩将接受美国哈佛大学提供的三项研究奖学金，担任研究员。

路透社报道，阿德恩星期三（4月26日）发声明说：“能够加入哈佛大学成为研究员，我感到非常谦卑，这不仅让我有机会与他人分享我的经验，还能让我有机会学习。”

哈佛大学则发声明称，阿德恩已被任命为哈佛大学肯尼迪学院的双重研究员，同时也将在伯克曼·克莱因中心（Berkman Klein Centre）担任研究员。

阿德恩随后在社交媒体上补充说，伯克曼·克莱因中心的奖学金不仅是与该中心研究社区合作的机会，也是应对围绕生成人工智能工具发展挑战的机会。

今年1月，阿德恩突然宣布辞职，而请辞的理由是“已没有足够的精力”（no longer has enough in the tank）继续领导国家，也不会在议会中寻求连任。

阿德恩曾指出，她将继续作为“基督城号召”（Christchurch Call）无偿特使，执行反极端主义任务。2019年3月15日，新西兰基督城发生回教堂致命恐怖袭击。阿德恩后来成立了“基督城号召”，这是一个全球倡议，旨在汇集世界各国和科技公司联手打击极端主义。

阿德恩还将加入由英国威廉王储设立的“为地球奋斗奖”（Earthshot Prize）的董事会；该奖项是为奖励对环境有贡献的人。

阿德恩于2017年出任总理时年仅37岁，是新西兰史上第三位女总理，也是1856年以来最年轻的总理。