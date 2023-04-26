FBI拟与美企合作 调查俄罗斯战争罪证据

美国联邦调查局（FBI）计划和美国公司合作，收集俄罗斯士兵在乌克兰犯下战争罪的证据，如地理位置和手机信息。

路透社报道，曾担任FBI驻乌克兰法律专员的特工科布扎涅茨（Alex Kobzanets）星期二（4月25日）说，基辅当局正在收集俄罗斯入侵乌克兰后，俄军在前线战场和乌克兰城镇的相关数字信息。

科布扎涅茨在旧金山出席RSA网络安全会议时说，FBI有处理、分析和收集这些数据的经验，指搜证工作包括研究手机信息、分析DNA样本，以及对战场收集到的残肢进行分析等。

根据科布扎涅茨的说法，FBI的下一步计划，就是与美国国家服务供应商合作，以转移信息、获得用户信息，并在可能的情况下获得用户地理位置的信息。

这项工作反映出美国和乌克兰正在网络安全方面加深合作。

莫斯科尚未对此置评。

科布扎涅茨还说，过去一年半以来，FBI一直在协助乌克兰查明在乌活动的俄罗斯间谍，以及战争发生时，在基辅以外地区活动的俄军。

另一方面，俄罗斯近来针对乌克兰网络系统的袭击已变得愈发具有针对性。

乌克兰安全局网络信息安全部负责人维丘克（Illia Vitiuk）说：”在刑事案件中很难证明谁该负责，但对我们来说，尽可能获得多些关于俄罗斯网络犯罪分子的信息是非常重要的……因为这些被收集到的信息，都将会被记录在刑事档案中。”



