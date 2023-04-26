瑞士起诉两名涉嫌挪用18亿美元一马资金者

沙特石油国际公司（PetroSaudi International）两名前高管涉嫌在2009年至2015年间，与通缉犯刘特佐合作挪用至少18亿美元（约24亿新元）的一马公司资金。瑞士总检察署已经正式起诉这两人，他们的姓名按瑞士法律，并未公开。

瑞士总检察署星期二（4月25日）发文告指出，沙特石油国际公司是沙特阿拉伯的沙特石油与一马公司的联营企业。

主控官指两名被告同时对马国政府与沙特政府虚报交易，让一马公司把18亿美元汇到他们在瑞士银行的户头。“两名被告利用这些资金，在瑞士及伦敦购买珠宝等奢侈品，并维持他们的奢华生活。”

文告说，两人曾在沙特石油国际公司的日内瓦办事处工作。当局相信他们也曾与正在潜逃的刘特佐合作。两人被控2009年至2015年间犯下商业欺诈、严重刑事管理不当，还有严重洗钱等罪行。文告并未透露此案的开庭日期。

沙特石油国际公司另一名前雇员祖斯托（Xavier Justo）2015年初把这家公司与一马公司交易的机密文件交给揭弊网站“砂拉越报告”及马国的The Edge媒体集团，才让一马公司多项弊案逐一曝光。

祖斯托是最先以具体证据揭露一马公司弊案的吹哨者，因此在2019年2月获得The Edge媒体集团执行主席童贵旺奖赏的200万美元。