马国特赦委员会本周或不讨论纳吉特赦申请

马来西亚前首相纳吉向国家元首申请特赦后，元首牵头的特赦委员会将在来临星期五（28日）开展的会议备受瞩目。然而，马国前总检察长阿布达立指出，特赦委员会到时未必会讨论纳吉的申请。

阿布达立告诉《马来西亚前锋报》，特赦委员会这次的会议将主要讨论在联邦法院上诉失败的特赦申请。他说，会议讨论的特赦申请排序，是由首相署法律事务组的特赦委员会秘书处决定的。

他指出：“（星期五的）会议不一定讨论（包括纳吉案在内的）具体案件，因为当局还收到很多特赦请愿。他们将决定把哪项申请提上议程讨论。”首相署法律事务会组负责吉隆坡等联邦市辖区的特赦申请，其他州属的特赦申请则由各州秘书负责。

纳吉2022年8月23日在SRC国际公司洗钱案的终极上诉中，遭联邦法院驳回，入狱服刑12年。纳吉入狱后向联邦法院申请检讨终极上诉的判决，但联邦法院五司2023年3月31日驳回他的申请。这意味着纳吉想重获自由的司法途径已经用尽。他要恢复自由身，只能寄望元首特赦。

马国联合执政党巫统4月7日宣布，巫统最高理事会决定寻求国家元首根据宪法特赦纳吉。根据宪法，国家元首收到特赦申请后，必须召开联邦特赦委员会讨论，元首也必须主持这项会议。

特赦委员会成员包括总检察长、联邦直辖区部长，以及最多三名由国家元首委任的成员。首相安华4月10日承认，他是其中一名特赦委员会成员。